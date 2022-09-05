Двоє осіб загинуло внаслідок ДТП на Полтавщині

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Дорожньо-транспортна пригода сталася, 3-го вересня, на перехресті автодороги «Хорол-Оржиця» та «Ковтуни-Кременчук», поблизу с. К. Озеро. Слідчими попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів «Хюндай Соната», під керуванням водія 38-річного водія та ВАЗ-2106, яким керував 20-річний водій.

Внаслідок аварії водій та 26-річний пасажир автомобіля ВАЗ з тілесними ушкодженнями різного ступеню каретою швидкої допомоги були доставлені до районної лікарні. Інша 19-річна пасажирка легковика від отриманих множинних травм померла на місці події. Наступного дня, 4 вересня, пасажир ВАЗу від отриманих травм помер у районній лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.