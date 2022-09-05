У Горішніх Плавнях планують звести меморіал загиблих на російсько-українській війні

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 232

Військовий меморіал пам'яті загиблих у російсько-українській війні «Їхні імена будуть жити вічно» планують звести на міському кладовищі. Проєкт на стадії розробки, проте ескіз вже ухвалила Громадська рада.

На кладовищі вже підготували фундамент під основу меморіалу. У самому центрі меморіалу буде тризуб, який вишитий на шефронах військових. Він буде виконаний у кольоровій гамі - червоний, сірий та чорний. Також будуть гранітні архітектурні споруди зі світлинами загиблих військових.