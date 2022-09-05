У Кременчуці відбувся турнір із бадмінтону «Перший волан»

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 179

У парку Придніпровський в Кременчуці відбувся відкритий дитячий турнір із бадмінтону «Перший волан».

Спортсмени до 15 років змагалися в одиночній і парній категоріях. Участь у турнірі взяли як і ті, що тренуються роками, так і новачки. Серед них і діти переселенці.

Змагання організували Федерація з бадмінтону Кременчука і Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх.