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Кременчук, Здоров'я

Волонтери на цілий рік забезпечать Україну ліками проти онкологічних захворювань

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 225

 

Лікарі-волонтери з Християнської медичної асоціації (ХМА) отримали 15 990 упаковок азацитидину та 2 870 упаковок децитабіну на загальну суму понад 282 млн грн. Цієї кількості ліків вистачить, аби цілий рік забезпечувати хворих на онкологічні захворювання в Україні. Отримати ліки можуть безкоштовно лікарні за запитом.

Лікарі з Християнської медичної асоціації (ХМА) із самого початку повномасштабного вторгнення росії стали на захист України на волонтерському фронті. За цей час вони забезпечили українські лікарні, військових та усіх, хто цього потребував, понад 230 тонн необхідних ліків та медичного обладнання.

Нині ж волонтери ХМА домовились з Асоціацію гематологів України про отримання ліків проти онкологічних захворювань, а саме 15 990 упаковок азацитидину та 2 870 упаковок децитабіну на загальну суму понад 282 млн грн.

- Ці препарати вкрай важливі для подовження життя пацієнта при мієлодиспластичному синдромі, допоки не відбулась трансформація у гострий лейкоз. Особливо вони потрібні людям старшого віку, які не зможуть пройти курс хімієтерапії. Тому ми дуже раді, що зможемо забезпечити українців ліками, яких вони потребують, - зазначив Рудольф Мигович, голова Християнської медичної асоціації (ХМА).

Щоб отримати ліки потрібно заповнити спеціальну форму. Препарати видаються безкоштовно і лише українським лікарням. Усі, хто потребує ліків, зможуть отримати їх через лікарні, в яких проходять лікування.

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Автор: Альона Душенко
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