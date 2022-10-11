Вчора у Кременчуці зареєстрували 39 випадків захворювання на COVID-19

Вчора, 10 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 39 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
34 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 52 пацієнти.
Одужали 58 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 9 жовтня у Кременчуці зареєстровано 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Всі четверо у лікарні.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер