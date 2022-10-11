Вчора у Кременчуці зареєстрували 39 випадків захворювання на COVID-19

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Вчора, 10 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 39 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

22 жінки віком від 31 до 75 років;

17 чоловіків віком від 24 до 65 років.

34 пацієнтів, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 5 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходиться 52 пацієнти.

Одужали 58 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 25 577;

одужало – 24 084;

померло – 725.

Нагадуємо, що 9 жовтня у Кременчуці зареєстровано 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Всі четверо у лікарні.