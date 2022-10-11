На Полтавщині водій легковика загинув в автотрощі

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Після зіткнення з ВАЗом мікроавтобус Peugeot перекинувся на дах

9 жовтня близько 15.20 на перехресті вулиці Короленка та провулка Довгалівського у місті Карлівці зіткнулися автомобіль ВАЗ 2106 під керуванням 50-річного місцевого жителя та мікроавтобус Peugeot, за кермом якого їхав 32-річний полтавець. За інформацією Полтавського районного управління поліції, повідомлення про аварію надійшло до поліції від медиків.

Як бачимо на фото, після удару мікроавтобус перекинувся на дах. Керманич ВАЗа отримав травми, його із місця події госпіталізували медики. На жаль, водій легковика помер у лікарні.

За даним фактом слідчий поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.