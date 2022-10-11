Жінка показала, як виглядає її будинок під Кременчуком після влучання уламків ракети

Вона пише про те, що вибух пошкодив 67 будинків
Анастасія Красовська на своїй сторінці у фейсбуці показала, як виглядає її будинок під Кременчуком після влучання уламків ракети.
Після вибуху. Вибиті всі вікна. Скло на дверях. В одному місці повністю двері. На гаражі були металеві міцні сталеві дверцята - і їх вибило. Уже темно, фото не вийде. Пошкоджено дах на будинку. Також зруйнові господарські споруди на території. У сусідів також дах пошкоджений - не лише у нас. Вікна вибиті у всіх. Загалом, за даними служб, пошкоджено 67 будинків. Отак, – написала вона.
Нагадаємо, у селищі під Кременчуком внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали кілька будинків, постраждали три людини.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: Анастасія Красовська
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