Без паніки: ДСНС тестуватиме нову систему оповіщення через мобільні

На Полтавщині пройдуть тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації
З 15 червня у Вінницькій та Полтавській областях розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.
Нова система оповіщення працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.
Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту: "ДСНС України. Тестування системи інформування населення.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер