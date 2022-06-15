Кременчужани можуть пройти безкоштовний військовий вишкіл

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 443

У Кременчуці можна долучитися до серії безкоштовних військових вишколів на базі ДФТГ 12. Про це йдеться на сторінці ДФТГ-12 Кременчук

- З перших днів війни, проводимо безкоштовні військові вишколи для цивільного населення міста Кременчук. Наша мета, навчити Кременчужан безпечному поводженню зі зброєю, основам індивідуальної тактики та базовим знанням з тактичної медицини. Хочеш миру - готуйся до війни, - йдеться у повідомленні.

Як долучитися:

1. Зателефонувати 097-910-6014

2. Написати у групу ДФТГ-12

3. Прийти на безкоштовний військовий вишкіл

- Якщо ви зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам буде запропоновано стати до лав ДФТГ 12 Кременчук, - повідомляють організатори вишколів.