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Кременчук

Кременчужани можуть пройти безкоштовний військовий вишкіл

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 443

 

Навчання тривають постійно

У Кременчуці можна долучитися до серії безкоштовних військових вишколів на базі ДФТГ 12. Про це йдеться на сторінці ДФТГ-12 Кременчук

- З перших днів війни, проводимо безкоштовні військові вишколи для цивільного населення міста Кременчук. Наша мета, навчити Кременчужан безпечному поводженню зі зброєю, основам індивідуальної тактики та базовим знанням з тактичної медицини. Хочеш миру - готуйся до війни, - йдеться у повідомленні.

Як долучитися:

1. Зателефонувати 097-910-6014

2. Написати у групу ДФТГ-12

3. Прийти на безкоштовний військовий вишкіл

- Якщо ви зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам буде запропоновано стати до лав ДФТГ 12 Кременчук, - повідомляють організатори вишколів.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ДФТГ вишкіл військові
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