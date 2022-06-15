Полтавський фотограф створив унікальну колекцію листівок «Військотики»

У Полтаві місцевий фотограф Сергій Мошенко створив колекцію листівок «Військотики», кошти з продажу яких він направить на потреби українських захисників. Про це повідомляли видання «Армія Inform» та «Полтава 365». У колекцію увійшло 14 фотографій, де зображені українські військові та котики. Кожна зі світлин випущена лімітованим тиражем по 100 штук.
Ідея створення подібної колекції у фотографа виникла після перегляду відео та соцмереж, де військові фотографуються в районі бойових дій із врятованими тваринами.
Троє бійців прийшли на фотозйомку зі своїми котами, інших пухнастиків принесли полтавці, які побачили оголошення в інтернеті і вирішили допомогти.
На фото позначені позивний військовослужбовця і ім'я кота. Одна листівка коштує мінімум 100 гривень, але можна давати більше, адже виручені гроші підуть на допомогу ЗСУ.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер