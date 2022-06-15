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Кременчук, Культура, Полтавщина

Полтавський фотограф створив унікальну колекцію листівок «Військотики»

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 401

 

Кошти з продажу листівок підуть на потреби українських захисників

У Полтаві місцевий фотограф Сергій Мошенко створив колекцію листівок «Військотики», кошти з продажу яких він направить на потреби українських захисників. Про це повідомляли видання «Армія Inform» та «Полтава 365». У колекцію увійшло 14 фотографій, де зображені українські військові та котики. Кожна зі світлин випущена лімітованим тиражем по 100 штук.

Ідея створення подібної колекції у фотографа виникла після перегляду відео та соцмереж, де військові фотографуються в районі бойових дій із врятованими тваринами.

- Військові то собачку врятують, то кота винесуть з-під завалів. Є в українців щось таке — надлюдська доброта, яка якраз і проявляється в піклуванні про слабших. Поєднати найсильніших і найбеззахисніших — от цю цінність і хотілось вкласти в таку унікальну колекцію листівок «Військотики», - розповів Сергій.

Троє бійців прийшли на фотозйомку зі своїми котами, інших пухнастиків принесли полтавці, які побачили оголошення в інтернеті і вирішили допомогти.

- Головна ідея була в тому, щоб на фото були справжні військові. Коли ми вже назначили день, я дуже хвилювався. Прийшли здорові чоловіки в амуніції, і от як я зараз буду їм пояснювати, що хочу їх з кошенятами сфоткати? Даю одному з них кота, а він його притискає до себе і каже: «Уті-путі». І я зрозумів, що все буде добре, - ділиться Сергій Мошенко.

На фото позначені позивний військовослужбовця і ім'я кота. Одна листівка коштує мінімум 100 гривень, але можна давати більше, адже виручені гроші підуть на допомогу ЗСУ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: poltava.to
Теги: Полтава листівки військові коти фото
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