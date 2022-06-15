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Орки так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 348

Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних

Російські загарбники так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

- У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь? – розповідає дружині рашист.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тому така тенденція у лавах ворога не може не тішити.

Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних.

СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про «гарячу» телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: російські загарбники ЗСУ війна СБУ
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