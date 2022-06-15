Орки так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами

Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних
Російські загарбники так бояться ЗСУ, що лише 1 із 10 готові до прямого зіткнення з українськими воїнами. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.
Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ. Тому така тенденція у лавах ворога не може не тішити.
Це пояснює, чому російські окупанти все менше ідуть в пряму атаку, а просто здалеку зачищають українські населені пункти артилерією, вбиваючи цивільних.
СБУ нагадує росіянам, які хочуть зберегти життя на війні, про «гарячу» телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер