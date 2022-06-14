Влада Горішніх Плавнів не демонтуватиме в'їзні знаки з написом «Комсомольск»

Вчора, 22:11 Переглядів: 378

На знаках розмістили патріотичні гасла. У мерії міста заявили, що так висловили свою позицію і засудили російську агресію

Влада Горішніх Плавнів вирішила не демонтувати в'їзні знаки до міста з написом «Комсомольск», бо на них розмістили патріотичні гасла. Полтавський офіс Українського інституту національної пам’яті звернувся до міської влади щодо необхідності демонтажу незаконних знаків «Комсомольськ» на в’їздах до Горішніх Плавнів, але отримав відмову .

Міський голова Дмитро Биков написав, що демонтаж «не на часі», бо на знаках розміщені начебто патріотичні гасла і додав світлини із зображенням відомого ненормативного вислову українського моряка у бік російських окупантів. У мерії заявили, що так висловили свою позицію і засудили російську агресію.

Регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар прокоментував таке рішення наступним чином:

Одну непристойність закрили іншою, використавши популярну фразу для імітації патріотизму і подальшого саботажу декомунізаційного законодавства. Більше того, на світлині чітко видно незаконну назву міста вгорі над антиросійським написом. Це наруга над пам’яттю мільйонів українців, яких нищив у СРСР репресіями і голодоморами впродовж десятиліть російсько-комуністичний режим. Нині, як і сто років тому, ворог той самий – росія, вже не ленінська, а путінська.

Він нагадав, що 19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала Комсомольськ у Горішні Плавні в межах виконання закону про декомунізацію. Адже закон чітко каже: в Україні не може бути пам’ятників, символів, топонімів, географічних назв на честь Всесоюзного ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ) або комсомолу – комуністичної молодіжної організації, підконтрольної КПРС. Міськрада пропонувала залишити місту стару назву, зробивши її абревіатурою, мовляв на честь Колективу Молодих Соціально Мотивованих Людей - Справжніх Козаків. Однак у парламенті з таким перейменуванням не погодилися і за пропозицією Інституту національної пам'яті присвоїли місту історичну козацьку назву Горішні Плавні. Биков оскаржував це рішення у Вищому адмінсуді, але безуспішно. Водночас знаки з старою назвою вирішив залишити. У 2017 році невідомі зірвали дві літери зі стели. Влада міста витратила 8 тис. гривень на виготовлення нових букв і відновила стелу з незаконною назвою.