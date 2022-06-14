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Кременчук, Україна, Світ

У Повітряних силах України пояснили, чому не всі ракети вдається збити

Вчора, 21:38 Переглядів: 889

 

Проблема у тому, що ракети можуть літати на наднизьких висотах – від 50 метрів

У Повітряних силах України пояснили, чому не всі ракети вдається збити. Інформацію надав секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Повітряні сили України використовують засоби протиПОВІТРЯНОЇ, а не протиРАКЕТНОЇ оборони. Їхня основна мета — ворожі літаки та вертольоти. Крилаті ракети окупантів теж збиваються, але не всі.

Не вдається уникнути частини ударів через те, що рашистські ракети спроєктовані з використанням нових технологій та можуть літати на наднизьких висотах – від 50 метрів. Тоді їх стає складно виявити, а в окремих ситуаціях снаряди можуть зникати з радарів.

Нагадаємо, зенітно-ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ вже збили понад 500 повітряних цілей – крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти противника.

ЗСУ знищили 500 повітряних цілей ворога, а 2 наші пілоти прийняли бій проти 12 винищувачів рф

Не дивлячись на те, що окупант планував знищити Повітряні Сили України та отримати 100% перевагу в небі, українські пілоти, завдяки сміливості та попри знану перевагу противника, показали неймовірний рівень підготовки та проявили героїзм.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: molbuk.ua
Теги: ракети ППО
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