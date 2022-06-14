Чи готові у Кременчуці лікувати мавпячу віспу, якщо у місті будуть випадки цієї хвороби

Вчора, 21:04 Переглядів: 408

Поки що ні тестів для діагностики, ні препаратів для лікування цього захворювання немає у нашому місті

У сусідній Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає RMF24.

- У нас було близько 10 підозр на захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 червня — день, коли у нас перший випадок, - сказав Адам Недзельський.

Зараз багато українців через війну мігрували до Польщі, дехто вже повертається назад. В Україні випадків хвороби ще не реєстрували, але ми вирішили запитати у завідувачки інфекційним відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Ірини Ліфанової, чи готове наше місто, якщо з’являться перші хворі.

Симптомами віспи мавп є слабкість, підвищення температури, лихоманка, можуть бути висипання, збільшення лімфовузлів, біль у м’язах і суглобах.

- Симптоматика підходить під багато респіраторних захворювань. Дати підозру може наявність висипу, але у пацієнтів можуть бути різні форми – легка, середня. У кожного зі своїм статусом імунної системи буде різна вираженість клінічної картини, - пояснює лікарка.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, але для цього хвора і здорова людина повинні довгий час знаходитися у тісному контакті (на дистанції менше 2 метрів від хворого більше 3 годин).

Підозру на це захворювання лікарі можуть виставити пацієнту на основі клінічних проявів, але для підтвердження треба робити лабораторну діагностику – виявлення специфічних антитіл.

Для цих аналізів тестів на Полтавщині та у Кременчуці немає, як і в Україні. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я обіцяє привезти до нашої країни ПЛР-тести для виявлення мавпячої віспи до кінця липня.

- Загальна лабораторія у лікарні таких аналізів робити не буде. Якщо, не дай боже, у нас складеться така епідемічна ситуація, то це буде одна лабораторія, яка буде на це направлена. Поки за тест-системи я нічого не бачила у літературі, швидких тестів поки що немає. Тут така ж ситуація, як з ковідом: розвивався ковід, і розвивалася діагностика. Спочатку антитіла робили, потім антигени, потім швидкі тести і ПЛР, все поступово пішло в роботу. Думаю, і тут буде так, - каже Ірина Ліфанова.

Інфікованим потрібне стаціонарне ізолювання у лікарні, а також проводять нагляд за контактними особами, які були в осередку хвороби.

Вакцини проти мавпячої віспи немає. Хвороба лікується противірусними препаратами, які у Кременчук наразі не поставляли.