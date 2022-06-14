Чи готові у Кременчуці лікувати мавпячу віспу, якщо у місті будуть випадки цієї хвороби

Поки що ні тестів для діагностики, ні препаратів для лікування цього захворювання немає у нашому місті
У сусідній Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає RMF24.
Зараз багато українців через війну мігрували до Польщі, дехто вже повертається назад. В Україні випадків хвороби ще не реєстрували, але ми вирішили запитати у завідувачки інфекційним відділенням лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Ірини Ліфанової, чи готове наше місто, якщо з’являться перші хворі.
Симптомами віспи мавп є слабкість, підвищення температури, лихоманка, можуть бути висипання, збільшення лімфовузлів, біль у м’язах і суглобах.
Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, але для цього хвора і здорова людина повинні довгий час знаходитися у тісному контакті (на дистанції менше 2 метрів від хворого більше 3 годин).
Підозру на це захворювання лікарі можуть виставити пацієнту на основі клінічних проявів, але для підтвердження треба робити лабораторну діагностику – виявлення специфічних антитіл.
Для цих аналізів тестів на Полтавщині та у Кременчуці немає, як і в Україні. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я обіцяє привезти до нашої країни ПЛР-тести для виявлення мавпячої віспи до кінця липня.
Інфікованим потрібне стаціонарне ізолювання у лікарні, а також проводять нагляд за контактними особами, які були в осередку хвороби.
Вакцини проти мавпячої віспи немає. Хвороба лікується противірусними препаратами, які у Кременчук наразі не поставляли.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер