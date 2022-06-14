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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сільського голову судитимуть за розтрату 50 тис. грн місцевого бюджету

Вчора, 20:35 Переглядів: 368

 
Чоловік підписав акт виконаних робіт, хоча підприємство не виготовило проєкт

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови одного із сіл Полтавщини за розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та видачу завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.

У жовтні 2020 року чоловік, перебуваючи на посаді керівника органу місцевого самоврядування, уклав із полтавським приватним підприємством договір про виготовлення містобудівної проєктної документації. У подальшому, хоча підприємство не виготовило проєкт, сільський голова підписав акт виконаних робіт, на підставі якого з місцевого бюджету підприємству перерахували 50 тис. грн.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовані.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sud.ua
Теги: зловживання растрата суд
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