До кінця червня Україна отримає ПЛР-тести на віспу мавп

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Всесвітня організація охорони здоров'я передасть Україні ПЛР-тести для виявлення мавпячої віспи. Вони прибудуть уже цього місяця.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 6 червня, повідомляє УНН.

- Зараз діагностика відбувається лише за клінічними проявами, до кінця місяця ми очікуємо на ПЛР-тести з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, матимемо їх у резерві на випадок необхідності діагностування, - розповів Кузін.

За його словами, станом на сьогоднішній день на території України не зафіксовано жодної підозри або підтвердженого випадку на віспу мавп.

- Відповідні інструкції щодо клінічного перебігу, алгоритмів лікування, епідеміологічного спостереження та лабораторної діагностики були ще півтора тижні тому доведені до відома департаментів охорони здоров'я та центрів контролю та профілактики хвороб, - додав він.

Напередодні повідомлялося, що у 27 країнах світу підтвердили 780 випадків віспи мавп.