До кінця червня Україна отримає ПЛР-тести на віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я передасть Україні ПЛР-тести для виявлення мавпячої віспи. Вони прибудуть уже цього місяця.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 6 червня, повідомляє УНН.
За його словами, станом на сьогоднішній день на території України не зафіксовано жодної підозри або підтвердженого випадку на віспу мавп.
Напередодні повідомлялося, що у 27 країнах світу підтвердили 780 випадків віспи мавп.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер