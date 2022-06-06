Україна пропонує Заходу ввести індивідуальних санкції проти 100 тисяч росіян

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 123

Під санкції можуть потрапити майже уся еліта рф та усі багаті росіяни

Новий санкційний список проти росіян підготувала Україна спільно з західними партнерами. Дорожню карту індивідуальних санкцій представила міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом. До переліку увійшли олігархи, бізнесмени, пропагандисти і навіть спортсмени. Санкції можуть торкнутися майже 100 тисяч осіб. Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій — посилити тиск на оточення диктатора володимира путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.

На Банковій наголосили, що російські олігархи є пріоритетними цілями для небових санкцій. Особливий пріоритет надається 100 найбагатшим людям з російського списку Forbes. Зокрема, пропонується ввести санкції проти власника «Норильського нікелю» Володимира Потаніна, співвласника «Трансмашхолдингу» Андрія Бокарьова та співвласника компаній «Трансойл» та «Трансмашхолдинг» Іскандера Махмудова.

Також пропонується запровадити санкції проти вищих чиновників, ключового менеджменту компаній, російських пропагандистів і спортсменів, керівництво політичних партій, членів сімей та довірених осіб усіх цих людей. Пропонується заморозити активи, заборонити в’їзд до країн коаліції, припинити повноважень у західних компаніях.

- Якщо індивідуальні санкції будуть накладені на всі групи, запропоновані в цьому документі, це охопить 100 тисяч осіб, що становить найбільшу кількість індивідуальних санкцій в історії. Хоч ця кількість становить менше 0,1% населення росії, вона зачіпає велику частину саме того тонкого шару російського суспільства, який представляє російську еліту та заможних, — йдеться у документі.