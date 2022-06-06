Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Путін проти українського народу

Україна пропонує Заходу ввести індивідуальних санкції проти 100 тисяч росіян

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 123

 

Під санкції можуть потрапити майже уся еліта рф та усі багаті росіяни

Новий санкційний список проти росіян підготувала Україна спільно з західними партнерами. Дорожню карту індивідуальних санкцій представила міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком і Майклом Макфолом. До переліку увійшли олігархи, бізнесмени, пропагандисти і навіть спортсмени. Санкції можуть торкнутися майже 100 тисяч осіб. Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що документ описує завдання і принципи санкцій, а також визначає категорії осіб, щодо яких вони повинні бути введені. Головна мета індивідуальних санкцій — посилити тиск на оточення диктатора володимира путіна та олігархічні еліти для припинення війни в Україні.

На Банковій наголосили, що російські олігархи є пріоритетними цілями для небових санкцій. Особливий пріоритет надається 100 найбагатшим людям з російського списку Forbes. Зокрема, пропонується ввести санкції проти власника «Норильського нікелю» Володимира Потаніна, співвласника «Трансмашхолдингу» Андрія Бокарьова та співвласника компаній «Трансойл» та «Трансмашхолдинг» Іскандера Махмудова.

Також пропонується запровадити санкції проти вищих чиновників, ключового менеджменту компаній, російських пропагандистів і спортсменів, керівництво політичних партій, членів сімей та довірених осіб усіх цих людей. Пропонується заморозити активи, заборонити в’їзд до країн коаліції, припинити повноважень у західних компаніях.

- Якщо індивідуальні санкції будуть накладені на всі групи, запропоновані в цьому документі, це охопить 100 тисяч осіб, що становить найбільшу кількість індивідуальних санкцій в історії. Хоч ця кількість становить менше 0,1% населення росії, вона зачіпає велику частину саме того тонкого шару російського суспільства, який представляє російську еліту та заможних, — йдеться у документі.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: санкції проти росії
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх