«Укрзалізниця» претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 188

Таке рішення може дозволити держкомпанії розвинути відносини із КВБЗ на новому рівні

«Укрзалізниця» претендує на управління російською частиною Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ). Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камішин, повідомляє Український Forbes.

Поки що корпоративні права заводу заарештовані через закупівлю комплектуючих у компаній, пов'язаних з його акціонером, громадянином рф Станіславом Гамзаловим.

- Якщо частка КВБЗ переходити до АРМА, ми претендуватимемо на те, щоб «Укрзалізниця» стала керуючою компанією цим пакетом акцій, - сказав Камішин в інтерв'ю

За його словами, таке рішення дозволить держкомпанії розвинути відносини із заводом на новому рівні.

- Передача пакету російського акціонера в управління української держкомпанії сприятиме приєднанню нових контрактів від «Укрзалізниці». Для нас важливо вплинути на стратегічні та технологічні рішення, — наголосив Камишин.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора заявив, що ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером із рф, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості

Корпоративні права заводу заарештовані, вирішується питання передачі в управління АРМА.