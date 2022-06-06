«Укрзалізниця» претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу

«Укрзалізниця» претендує на управління російською частиною Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ). Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камішин, повідомляє Український Forbes.
Поки що корпоративні права заводу заарештовані через закупівлю комплектуючих у компаній, пов'язаних з його акціонером, громадянином рф Станіславом Гамзаловим.
За його словами, таке рішення дозволить держкомпанії розвинути відносини із заводом на новому рівні.
Як повідомлялося, Офіс генпрокурора заявив, що ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером із рф, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості
Корпоративні права заводу заарештовані, вирішується питання передачі в управління АРМА.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер