У Кременчуці офіційно відкрили купальний сезон – обладнані пляжі та рятувальні пости

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Для відпочинку кременчужан в місті обладнано два пляжі

Спеціально створена робоча група 2-го червня провели перевірку стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, розташованих на території Кременчука, під час купального сезону 2022 року у відповідності до наказу МВС України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті. До складу групи, окрім фахівців управління, входили також представники Департаменту житлово-комунального господарства та КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС».

Було перевірена укомплектованість рятувальних постів, організація на них постійного чергування рятувальників та їх забезпечення рятувальними і медичними засобами.

Як зазначають у повідомленні, на даний час у Кременчуці для відпочинку людей на воді офіційно визначено та обладнано два місця:

центральний міський пляж, на якому обладнано стаціонарний рятувальний пост та пляж в районі парку «Воїнів Інтернаціоналістів», де виставляється сезонний рятувальний пост.

З початком купального сезону також будуть додатково виставлені сезонні рятувальні пости в місцях масового відпочинку людей біля водних об'єктів:

на намитій косі в районі парку «Придніпровський»;

в районі колишньої човнової станції «Демурівка» в Крюкові;

біля бару «Восьминіг»;

в районі човнової станції № 1 по вулиці Чумацький шлях;

на річці Сухий Кагамлик в районі спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, 120;

в місці відпочинку по вулиці Керченській (б.20, б.22);

в районі перехрестя вулиці Героїв України та вулиці Героїв Крут на Молодіжному.

- Дотримуйтесь правил поведінки на воді, - закликає управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.