У Кременчуці офіційно відкрили купальний сезон – обладнані пляжі та рятувальні пости

Спеціально створена робоча група 2-го червня провели перевірку стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, розташованих на території Кременчука, під час купального сезону 2022 року у відповідності до наказу МВС України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».
Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті. До складу групи, окрім фахівців управління, входили також представники Департаменту житлово-комунального господарства та КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС».
Було перевірена укомплектованість рятувальних постів, організація на них постійного чергування рятувальників та їх забезпечення рятувальними і медичними засобами.
Як зазначають у повідомленні, на даний час у Кременчуці для відпочинку людей на воді офіційно визначено та обладнано два місця:
центральний міський пляж, на якому обладнано стаціонарний рятувальний пост та пляж в районі парку «Воїнів Інтернаціоналістів», де виставляється сезонний рятувальний пост.
З початком купального сезону також будуть додатково виставлені сезонні рятувальні пости в місцях масового відпочинку людей біля водних об'єктів:
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер