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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини встановлює обставини двох ДТП, в яких травмовано п’ятьох людей

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 483

 

Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини ДТП

Про дві дорожньо-транспортні пригоди та постраждалих в них повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Перша ДТП сталася у Градизьку по вулиці Гвардійській 4 червня близько 21 години. 15-річний водій мотоциклу «Спарк» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП водій та 37-річний пішохід отримали тілесні ушкодження та доставлені до місцевої районної лікарні.

Друга дорожньо-транспортна пригода сталася у Лубенському районі 5 червня, близько 20 години, на 130 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля «Daimlerchrysler ag mb» допустив виїзд за межі проїзної частини на узбіччя. Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Полтавської обласної клінічної лікарні. Ще одна 37-річна пасажирка та водій автомобіля не постраждали.

- За вказаними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження)  Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції з’ясовують обставини та причини ДТП, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП постраждалі
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