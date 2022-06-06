Поліція Полтавщини встановлює обставини двох ДТП, в яких травмовано п’ятьох людей

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 483

Про дві дорожньо-транспортні пригоди та постраждалих в них повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Перша ДТП сталася у Градизьку по вулиці Гвардійській 4 червня близько 21 години. 15-річний водій мотоциклу «Спарк» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП водій та 37-річний пішохід отримали тілесні ушкодження та доставлені до місцевої районної лікарні.

Друга дорожньо-транспортна пригода сталася у Лубенському районі 5 червня, близько 20 години, на 130 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля «Daimlerchrysler ag mb» допустив виїзд за межі проїзної частини на узбіччя. Внаслідок аварії двоє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Полтавської обласної клінічної лікарні. Ще одна 37-річна пасажирка та водій автомобіля не постраждали.