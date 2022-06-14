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ЗСУ знищили 500 повітряних цілей ворога, а 2 наші пілоти прийняли бій проти 12 винищувачів рф

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 627

 

Завдяки мужності і професіоналізму військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ росіяни вже два місяця не залітають на контрольовану територію України

Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога - російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки.

Про це сьогодні розповів речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час  брифінгу в Медіа Центрі Україна — Укрінформ.

Він зазначив, що Повітряні сили ЗСУ зірвали план росіян по захопленню усього повітряного простору України аж до західних кордонів. Вже другий місяць ворог не залітає на контрольовану територію України. Однак окупанти продовжують обстрілювати всю територію ракетами. Через економію високоточних крилатих ракет ворог все частіше застосовує ракети радянських часів, які неточні та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.

- Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ вже збили 500 повітряних цілей. Включаючи крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника… Ми захищаємо наше небо, - наголосив Юрій Ігнат.

Він також розповів, що агресор розповсюджує фейки про недієздатність наших Повітряних сил. Але насправді всі останні 8 років збройної агресії йшла активна підготовка та нарощування сил. Прораховувалися усі ризики та різні сценарії.

- Вже близько двох місяців противник не залітає на контрольовану територію України. Це великий показник… Всі сподівалися, що конфлікту вдасться уникнути політико-дипломатичним шляхом. Втім, він стався. І наші повітряні сили були готові до нього, - зазначив речник.

За його словами, окупанти на початку повномасштабного вторгнення зосередили близько 700 літальних апаратів у небі, з них - 450 літаків та 250 вертольотів, які планували використати для знищення українських повітряних сил та встановлення контролю аж до західних кордонів.

- Наші повітряні сили на сьогодні контролюють повітряний простір на контрольованій території. Сьогодні противник застосовує авіацію дистанційно: з території Білорусі та акваторії Чорного моря, з території самої Росії. Насамперед це стратегічні бомбардувальники ТУ-160, ТУ-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети. Вони дуже дорогі. Кожна ракета коштує мільйони доларів. Також є «Калібри» морського базування, які також коштують чимало. Нафтодоларів вони не шкодували. Тому їх використовують. Втім, останнім часом зберігається тенденція економії цих високоточних ракет. Противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційні ракети Х-59 і Х-22, - розповів Юрій Ігнат.

Він зазначив, що такі радянські ракети несуть великі руйнування через неточність та велику масу заряду. Зокрема, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона завдає надзвичайно сильних руйнувань.

- Ця ракета має суттєвий величезний недолік - що вона летить не в ціль, не завжди влучає туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами, - додав речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат розповів, що під час боїв за Київ був випадок, коли 2 українських пілоти вступили в бій проти 12 сучасних російських винищувачів-бомбардувальників і вийшли переможцями. Це відбувалося у перші тижні широкомасштабної агресії росії проти України, коли столиця була ціллю номер один для ворога. У результаті цього унікального бою було знищено три літаки рф. Нажаль, Повітряні Сили ЗСУ тоді втратили одного з кращих пілотів – Олександра Бринджало.

- Два українських літаки МіГ-29 злетіли на перехоплення здавалося чотирьох російських винищувачів-бомбардувальників. І коли вони в повітрі розійшлися, то замість чотирьох їх стало дванадцять. Два пілота не звернули з курсу і прийняли бій. У результаті цього бою – і чому так бояться окупанти ближнього бою та його уникають – Повітряні Сили ЗСУ втратили одного пілота – Олександра Бринджало, а другий пілот повернувся на базу. Окупанти ж втратили три дорогих, високотехнологічних літаки, – розповів полковник Юрій Ігнат.

Це один з випадків проявлення волі до перемоги, високого бойового духу і готовності до самопожертви наших пілотів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ пілоти ракети
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