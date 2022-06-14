ЗСУ знищили 500 повітряних цілей ворога, а 2 наші пілоти прийняли бій проти 12 винищувачів рф

Завдяки мужності і професіоналізму військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ росіяни вже два місяця не залітають на контрольовану територію України
Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога - російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки.
Про це сьогодні розповів речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в Медіа Центрі Україна — Укрінформ.
Він зазначив, що Повітряні сили ЗСУ зірвали план росіян по захопленню усього повітряного простору України аж до західних кордонів. Вже другий місяць ворог не залітає на контрольовану територію України. Однак окупанти продовжують обстрілювати всю територію ракетами. Через економію високоточних крилатих ракет ворог все частіше застосовує ракети радянських часів, які неточні та завдають руйнувань цивільній інфраструктурі.
Він також розповів, що агресор розповсюджує фейки про недієздатність наших Повітряних сил. Але насправді всі останні 8 років збройної агресії йшла активна підготовка та нарощування сил. Прораховувалися усі ризики та різні сценарії.
За його словами, окупанти на початку повномасштабного вторгнення зосередили близько 700 літальних апаратів у небі, з них - 450 літаків та 250 вертольотів, які планували використати для знищення українських повітряних сил та встановлення контролю аж до західних кордонів.
Він зазначив, що такі радянські ракети несуть великі руйнування через неточність та велику масу заряду. Зокрема, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона завдає надзвичайно сильних руйнувань.
Юрій Ігнат розповів, що під час боїв за Київ був випадок, коли 2 українських пілоти вступили в бій проти 12 сучасних російських винищувачів-бомбардувальників і вийшли переможцями. Це відбувалося у перші тижні широкомасштабної агресії росії проти України, коли столиця була ціллю номер один для ворога. У результаті цього унікального бою було знищено три літаки рф. Нажаль, Повітряні Сили ЗСУ тоді втратили одного з кращих пілотів – Олександра Бринджало.
Це один з випадків проявлення волі до перемоги, високого бойового духу і готовності до самопожертви наших пілотів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер