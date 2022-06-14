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директорка Асоціації незалежних регіональних видавців України (АНРВУ)

Попри війну – газета живе!

Сьогодні, 15:34
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Не про проблему, а про шляхи її вирішення. Не про труднощі, а про допомогу, взаємодію та підтримку

Починаючи з червня газети в Чернігові, Херсоні, Рівному, Кременчуці, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Козятині, Одесі мають можливість виходити, бо вирішене одне з найбільш болючих питань друкованого медіа – нестача паперу.

Аби ви знали, яка кількість людей, компаній, країн була залучена в процес пошуку підтримки, а потім і доставки газетного паперу до українських медіа, ви б відчули настільки ж сильно цю потужну силу підтримки українців, як відчуваю її я.

З далекої Норвегії, до дружньої Польщі, за підтримки колег з усього світу газетний папір для цієї газети пройшов від Norske Skog, через Agora, за підтримки WAN-IFRA , БО «УСЛ», юридичної фірми Kinstellar і завдяки невтомній праці команди-організатора процесу Асоціації незалежних регіональних видавців України.

Майже 48 тон. Багато це чи мало? Не знаю. Знаю лише, що завдяки цьому ви зможете читати газети в десяти містах/областях України протягом цілого місяця! А це – джерело оптимістичних новин про наші перемоги, сумні повідомлення про втрати, корисні дані про те, як жити в умовах війни та обнадійливі статті про те, як будемо все відбудовувати після нашої перемоги.

Ця історія – про взаємопідтримку, про теплі стосунки з колегами, про єдність та важливість триматися купи.

До перемоги!

2
Теги: блог газета папір

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Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Вчора, 13:08
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Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Сьогодні, 15:34
469

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