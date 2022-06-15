Кабмін дозволив українцям отримувати паспорти за кордоном

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 290

Оформити ці документи можна буде вже з 25 червня через відділення Державної міграційної служби

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт тривалістю 2 роки, який дозволяє оформити в інших країнах паспорт громадянина України або закордонний паспорт. Відповідна постанова опублікована на урядовому порталі. Оформити ці документи можна буде вже з 25 червня через відділення Державної міграційної служби за кордоном.

Новий паспорт видаватиметься, якщо старий втрачений або його вкрали. У разі крадіжки необхідно надати підтвердження від місцевої поліції.

Також в рамках експерименту можна буде обміняти старий паспорт на новий.

Терміни отримання нового паспорта України за кордоном не перевищують трьох місяців із дня подання анкети. Документи видаватимуть на строк до 3 років.