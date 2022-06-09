На Полтавщині можна одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт: скільки це коштує

З 23 травня підрозділи Міграційної служби Полтавщини надають нову комплексну послугу з одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Про це повідомляє Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.
В умовах воєнного стану спостерігається підвищений попит на оформлення закордонних паспортів. Нововведення спростило процедуру їх оформлення для громадян. Адже українцям не потрібно спершу чекати на отримання внутрішнього паспорта ID-картки, а потім окремо приходити та подавати заяву на оформлення закордонного паспорта. Відтепер все можна зробити за один візит.
У якому випадку можна скористатися послугою:
За отриманням послуги можна звертатися до:
Вартість послуги*:
*У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.
На період дії воєнного стану можливі затримки із оформлення паспортних документів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер