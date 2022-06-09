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Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині можна одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт: скільки це коштує

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 711

 

У якому випадку можна скористатися послугою, читайте далі

З 23 травня підрозділи Міграційної служби Полтавщини надають нову комплексну послугу з одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Про це повідомляє Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.

В умовах воєнного стану спостерігається підвищений попит на оформлення закордонних паспортів. Нововведення спростило процедуру їх оформлення для громадян. Адже українцям не потрібно спершу чекати на отримання внутрішнього паспорта ID-картки, а потім окремо приходити та подавати заяву на оформлення закордонного паспорта. Відтепер все можна зробити за один візит.

У якому випадку можна скористатися послугою:

  • у разі оформлення ID-картки вперше в 14 років;
  • в подальшому у разі втрати документів або їх обміну у зв‘язку із зміною персональних даних.

За отриманням послуги можна звертатися до:

  • підрозділу Міграційної служби Полтавської області;
  • центру обслуговування «Паспортний сервіс»;
  • Центру надання адміністративних послуг.

Вартість послуги*:

  • 1105 грн (у разі оформлення протягом 20 робочих днів);
  • 1583 грн (у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів).

*У разі оформлення в 14 років вперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

На період дії воєнного стану можливі затримки із оформлення паспортних документів.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Суспільне
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