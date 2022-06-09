Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Допомога військовим

Кременчужанка Олена Кравченко з 2014 року збирає гумдопомогу у найгарячіші точки

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 356

 

Волонтери ГО «АТО-Майдан-Кременчук» змогли передати наших військових три автівки

Кременчуцька громада вже неодноразово доводила, що єдиним фронтом стала на допомогу захисникам України. На цей раз пресслужба мерії Кременчука розповіла про волонтерку ГО «АТО-Майдан-Кременчук» Олену Кравченко. Ця мужня жінка з 2014 року займається волонтерством, допомагаючи бійцям української армії.

- Два-три рази на тиждень ми формуємо вантажі – й від'їжджають машини у найгарячіші точки, – розповідає пані Олена.

На базі ГО «АТО-Майдан-Кременчук» жінка збирає гуманітарну допомогу, ліки та продукти, плете маскувальні сітки. Волонтери громадської організації змогли передати наших військових три автівки.

Захисники та волонтери дуже поважають Олену Кравченко, адже вона не шкодує себе, викладається повністю, щоб підтримати наших воїнів. На таких кременчужанах, які своєю щоденною працею наближають перемогу над ворогом, і тримається наше місто!

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога армії волонтери авто
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх