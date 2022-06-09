Кременчужанка Олена Кравченко з 2014 року збирає гумдопомогу у найгарячіші точки

Кременчуцька громада вже неодноразово доводила, що єдиним фронтом стала на допомогу захисникам України. На цей раз пресслужба мерії Кременчука розповіла про волонтерку ГО «АТО-Майдан-Кременчук» Олену Кравченко. Ця мужня жінка з 2014 року займається волонтерством, допомагаючи бійцям української армії.
На базі ГО «АТО-Майдан-Кременчук» жінка збирає гуманітарну допомогу, ліки та продукти, плете маскувальні сітки. Волонтери громадської організації змогли передати наших військових три автівки.
Захисники та волонтери дуже поважають Олену Кравченко, адже вона не шкодує себе, викладається повністю, щоб підтримати наших воїнів. На таких кременчужанах, які своєю щоденною працею наближають перемогу над ворогом, і тримається наше місто!
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер