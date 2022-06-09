Волонтерки з Полтавщини готують унікальну локшину для військових «Гоголівська джавеліна»

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 471

У селищі Гоголеве на Полтавщині волонтерки організації «Гончаренко центр»* разом із місцевими жителями виготовляють домашню локшину швидкого приготування для українських військових. За інформацією пресслужби «Гончаренко центр», з початку війни на фронт вже передали майже тонну локшини, яка отримала назву «Гоголівська джавеліна». Локшина заливається окропом – і за декілька хвилин її можна вживати, як готовий продукт.

У селищі створили імпровізований харчовий цех, в якому готують локшину за унікальним рецептом, що розробила місцева волонтерка пані Оксана – харчовий технолог за фахом. Жінки вимішують тісто, ріжуть, підсушують над пательнями, фасують. У страву додають сушені овочі, які також готують на місці, та спеції. Місцевий коваль наточує ножі для роботи та розважає дітей, поки їхні матусі зайняті приготуванням їжі: робить із дітьми поробки для солдатів, займається малюванням.

З легкої руки українських господинь локшина з Гоголевого отримала назву «Гоголівська джавеліна». Як розповіли місцеві волонтерки, солдати кажуть, що локшина – «просто вогонь» і вигадують кумедні слогани «Гоголівська джавеліна – це любов і вітаміни», «Гоголівська джавеліна – найсмачніша в Україні», «Гоголівська джавеліна – перемога за хвилину». Це особливо надихає місцевих активісток вдосконалювати виробництво.

За словами технологині та шеф-кухарки Оксани, рецепт відпрацьовувався з 2014 року – саме тоді вона почала займатись волонтерством:

- Ми хотіли, щоб наша локшина була корисною та поживною. І щоб могли швидко приготувати собі смачну, домашню страву. Тому ми додаємо в нашу локшину яйця, овочі, спеції – все домашнє, наше, з городу. У нас є своя фірмова технологія, є холодний і гарячий цех, де ми готуємо. Лише за останній раз зробили та передали на фронт 600 порцій. А найкраща подяка, те що нас надихає – це коли наші воїни телефонують і кажуть, що їм було смачно. Ми навіть завели для цього окремий телефон, він поруч з нами лежить, коли ми готуємо.

Готову домашню локшину швидкого приготування волонтери «Гончаренко центр» відвозять на передову.

- З початку війни наші дівчата виготовили та передали майже тонну Гоголівської домашньої локшини військовим на фронт. Це неабияка справа! Наші господині - найстаршій аж 90 років - усім селом готують щодня, щоб наші хлопці та дівчата, які зараз нас захищають, відчували нашу турботу та любов до них. І щоб в них були сили воювати і боронити нашу Україну, – зазначила керівниця волонтерської мережі «Гончаренко центр» в Миргороді Інна Ковальська.

*«Гончаренко центри» – некомерційні волонтерські організації, які під час війни займаються допомогою військовим та вимушеним переселенцям, а також надають безкоштовну освіту та психологічну підтримку різним верствам населення.