Волонтерки з Полтавщини готують унікальну локшину для військових «Гоголівська джавеліна»

У селищі Гоголеве на Полтавщині волонтерки організації «Гончаренко центр»* разом із місцевими жителями виготовляють домашню локшину швидкого приготування для українських військових. За інформацією пресслужби «Гончаренко центр», з початку війни на фронт вже передали майже тонну локшини, яка отримала назву «Гоголівська джавеліна». Локшина заливається окропом – і за декілька хвилин її можна вживати, як готовий продукт.
У селищі створили імпровізований харчовий цех, в якому готують локшину за унікальним рецептом, що розробила місцева волонтерка пані Оксана – харчовий технолог за фахом. Жінки вимішують тісто, ріжуть, підсушують над пательнями, фасують. У страву додають сушені овочі, які також готують на місці, та спеції. Місцевий коваль наточує ножі для роботи та розважає дітей, поки їхні матусі зайняті приготуванням їжі: робить із дітьми поробки для солдатів, займається малюванням.
З легкої руки українських господинь локшина з Гоголевого отримала назву «Гоголівська джавеліна». Як розповіли місцеві волонтерки, солдати кажуть, що локшина – «просто вогонь» і вигадують кумедні слогани «Гоголівська джавеліна – це любов і вітаміни», «Гоголівська джавеліна – найсмачніша в Україні», «Гоголівська джавеліна – перемога за хвилину». Це особливо надихає місцевих активісток вдосконалювати виробництво.
За словами технологині та шеф-кухарки Оксани, рецепт відпрацьовувався з 2014 року – саме тоді вона почала займатись волонтерством:
Готову домашню локшину швидкого приготування волонтери «Гончаренко центр» відвозять на передову.
*«Гончаренко центри» – некомерційні волонтерські організації, які під час війни займаються допомогою військовим та вимушеним переселенцям, а також надають безкоштовну освіту та психологічну підтримку різним верствам населення.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер