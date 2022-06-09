Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

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Також євродепутати висловили позицію щодо зброї для України та спеціального трибуналу ООН

Резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни росії проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі, 8 червня, повідомляє DW.

За неї проголосували 438 євродепутатів, 65 - висловилися проти, ще 94 - утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України.

Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною».

За цим інструментом Євросоюз уже виділив два мільярди євро на закупівлю зброї для Києва.

Резолюція також закликала підтвердити, що «Україна, як і будь-яка інша країна, має суверенне право самостійно ухвалювати рішення щодо своїх політичних альянсів і економічної інтеграції, без втручання інших країн». Євродепутати рекомендували підтримати й «розслідування воєнних злочинів, вчинених росією в Україні, включно з закликом до спеціального трибуналу ООН».

На думку Європарламенту, ЄС слід запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Резолюція закликає і детально вивчити вплив обмежувальних заходів на Росію.

Нагадаємо, Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже у 2024 році.