Минулої ночі ворог пʼять разів обстрілював Дніпропетровщину

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Люди не постраждали

Минулої ночі, 9 червня, ворог пʼять разів обстрілював Дніпропетровщину, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У нас тривожно. Ворог знову обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали», - написав Резніченко.

Минулий обстріл Дніпропетровщини відбувся вночі 7 червня. Тоді ворог бив по Зеленодольській громаді з "ураганів". У Великій Костромці поранило 46-річного чоловіка.