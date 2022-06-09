Окупанти обстріляли Харків - є загиблі та поранені

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 659

Вдарили по школі, кафе та магазину

Рашисти напередодні ввечері, 8 червня, знову відкрили вогонь по Харкову. Як повідомляє ДСНС, внаслідок обстрілу близько 23:00 пожежі сталися в будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільної бібліотеки в Новобаварському районі.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо зазнали травм. Інформація уточнюється.

«Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 людей особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані», – зазначили рятувальники.

Крім того, генпродюсер Українського радіо Дмитро Хоркін уночі повідомив, що в Харкові тимчасово зникло ефірне телевізійне мовлення.

Нагадаємо, минулої ночі російське військо п'ять разів обстріляв Дніпропетровщину. Там, на щастя, обійшлося без жертв.