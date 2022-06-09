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9 червня видаватимуть набори переселенцям, що прибувають у місто

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 219

 Щоб їх отримати, треба звернутись на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» 

Сьогодні, 9 червня, переселенцям, які прибувають у місто,  видаватимуть продуктові набори, повідомляє пресслужба Кременчуцької міскради. 

Це три типи наборів:

Набір 1: вода - 1,5 л, макарони - 500 г, рис - 1 кг, горох - 1 кг, консерва рибна - 160 г. овочева консерва - 400 г, тушонка свинина -  250 г, тушонка яловичина - 300 г, тушонка яловичина - 400 г. тушковане м'ясо (в асортименті) - 525 г, хліб - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, макарони -  500 г, овочева консерва - 400 г, рис - 1 кг, горох - 1 кг, гуляш - 290 г, консерва рибна - 160 г, тушонка свинина - 250 г, тушонка яловичина – 2 уп. по 300 г, тушонка яловичина - 400 г, тушковане м'ясо (в асортименті) - 525 г, сухі обіди -  1 шт., хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, макарони - 1 кг, рис - 1 кг, горох - 1 кг,  цукор - 1 кг, дріжді - 1 уп., гуляш - 290 г, консерва рибна - 160 г, тушонка яловичина – 2 уп. по 300 г, овочева консерва – 2 уп. по  400 г, тушонка свинина - 250 г,  тушонка яловичина - 400 г, тушковане м'ясо (в асортименті) - 525 г, сухі обіди - 1 шт., хліб - 1 шт.

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21

Зазначимо, у Кременчуці станом на ранок 9  червня у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання офіційно зареєстровані 24 тис. 592 особи, з територій, де відбуваються бойові дії.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці продуктові набори
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