Невідомі повідомили про замінування приміщення Полтавської міськради

9 червня близько 9:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення Полтавської міської ради, повідомляє Суспільне Полтава із посиланням на речницю поліції Полтавщини Наталію Варченко.
На місці нині працює поліція та вибухотехніки. Зазначається, о на 9:30 було заплановане засідання виконавчого комітету міської ради.
Нагадаємо, днями Поліція Полтавщини затримала та повідомила про підозру 42-річному мешканцю Гребінки за неправдиве повідомлення про замінування залізничного переїзду.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер