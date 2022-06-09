Невідомі повідомили про замінування приміщення Полтавської міськради

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На 9.30 було заплановано засідання виконкому

9 червня близько 9:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення Полтавської міської ради, повідомляє Суспільне Полтава із посиланням на речницю поліції Полтавщини Наталію Варченко.

На місці нині працює поліція та вибухотехніки. Зазначається, о на 9:30 було заплановане засідання виконавчого комітету міської ради.

Нагадаємо, днями Поліція Полтавщини затримала та повідомила про підозру 42-річному мешканцю Гребінки за неправдиве повідомлення про замінування залізничного переїзду.