На столичному вокзалі пасажирів перевірятимуть як у аеропорту 

На Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі (рамка), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку.
Сьогодні, 9 червня, на вокзалі проведуть пресконференцію стосовно посилення заходів безпеки.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер