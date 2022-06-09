На столичному вокзалі пасажирів перевірятимуть як у аеропорту

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Встановили рамки та металошукачі

На Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». Так, на вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі (рамка), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійна установку. Сьогодні, 9 червня, на вокзалі проведуть пресконференцію стосовно посилення заходів безпеки.

Автор: Олеся Данилова

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