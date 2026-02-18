ГО "Захист держави"
У Кременчуці планують переобладнати будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» під квартири для ВПО

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 61

 

Попередньо на території проведуть інженерні та геодезичні вишукування

У Кременчуці планують провести реконструкцію будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» під квартири для внутрішньо переміщених осіб. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 18 лютого.

Перед проведенням реконструкції на території необхідно провести геодезичні та інженерні вишукування — для цього зі Стабілізаційного фонду Кременчука спрямовують 132 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що приміщення оздоровчого комплексу «Славутич» планувала взяти в оренду Лиманська міська військова адміністрація для поселення там переселенців.

Додамо, на початку 2024 року міський голова Віталій Малецький заявив, що у «Славутичі» планують завершити ремонт на середину літа 2025 року. За словами мера, в оздоровчому комплексі станом на лютий 2024 року вже частково зробили блок «водопостачання-водовідведення», займались енергоживленням.

Нагадаємо, оздоровчий комплекс «Славутич», що на вулиці Валентини Федько (колишня вулиця Лізи Чайкіної), раніше належав ПАТ «Укртатнафта». Але 10 червня 2022 року його передали до комунальної власності Кременчука. За домовленістю із ПАТ «Укртатнафта», Кременчуцька міська рада взяла на себе зобов’язання після припинення воєнного стану вкласти кошти у розмірі балансової вартості «Славутича» (а це понад 15 млн грн) у будівництво фізкультурно-спортивного комплексу в районі провулка Грозненський.

23 листопада 2023 року міський голова Віталій Малецький заявив, що кошти на облаштування оздоровчого комплексу «Славутич» під потреби переселенців шукатимуть поза місцевим бюджетом. 

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vidbudova.zp.ua
