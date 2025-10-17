Лиманська МВА орендуватиме комплекс «Славутич» у Кременчуці: там розмістять переселенців — проєкт рішення

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 543

Майно надають в оренду на 5 років

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради і Лиманська міська військова адміністрація Донецької області укладуть договір оренди будівлі оздоровчого комплексу «Славутич». Відомо, що там планують розмістити переселенців.

Відповідний проєкт рішення щодо включення до переліку другого типу об’єкта оренди, що належить до комунальної власності громади, депутати мають розглянути на сесії міської ради 17 жовтня.

Майно надають в оренду на 5 років. Нині воно обліковується на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське».

Додамо, на початку 2024 року міський голова Віталій Малецький заявив, що у «Славутичі» планують завершити ремонт на середину літа 2025 року. За словами мера, в оздоровчому комплексі станом на лютий 2024 року вже частково зробили блок «водопостачання-водовідведення», займались енергоживленням.

Нагадаємо, оздоровчий комплекс «Славутич», що на вулиці Валентини Федько (колишня вулиця Лізи Чайкіної), раніше належав ПАТ «Укртатнафта». Але 10 червня 2022 року його передали до комунальної власності Кременчука. За домовленістю із ПАТ «Укртатнафта», Кременчуцька міська рада взяла на себе зобов’язання після припинення воєнного стану вкласти кошти у розмірі балансової вартості «Славутича» (а це понад 15 млн грн) у будівництво фізкультурно-спортивного комплексу в районі провулка Грозненський.

23 листопада 2023 року міський голова Віталій Малецький заявив, що кошти на облаштування оздоровчого комплексу «Славутич» під потреби переселенців шукатимуть поза місцевим бюджетом.