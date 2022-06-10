Відбулася сесія Кременчуцької міської ради – місту передають оздоровчий комплекс «Славутич»

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Ухвалені рішення та їх проєкти на сайті Кременчуцької міської ради не оприлюднені

Сьогодні, 10 червня, відбулося 11 пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької міської ради.

Про це повідомляє пресслужба міської ради на її офіційному сайті.

На ньому кременчуцькі депутати затвердили декілька рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань.

На сесії депутати затвердили у новій редакції Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Вони також ухвалили рішення щодо прийняття до комунальної власності міста будівлі оздоровчого комплексу «Славутич» від ПАТ «Укртатнафта».

Оздоровчий комплекс «Славутич» давно не працює, а знаходиться на вулиці Лізи Чайкіної.

Його планують використати для розселення внутрішньо переміщених осіб. За домовленістю із ПАТ «Укртатнафта» Кременчуцька міська рада взяла на себе зобов’язання після припинення військового стану вкласти кошти у розмірі балансової вартості «Славутича», а це понад 15 млн грн, у будівництво фізкультурно-спортивного комплексу в районі провулку Грозненський.

На сесії також ухвалили зміни до рішень міської ради від 23.04.2020 року «Про затвердження переліку об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та підлягають приватизації».

Також прийнято низку рішення по земельним питань, зокрема, про встановлення ставок та пільг по податку на майно в частині плати за землю у 2023 році, про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

Вже традиційно, проєкти рішень, що виносяться на розгляд депутатів та ухвалені на сесії не оприлюднюються з посиланням на воєнний стан. Хоча інші органи місцевого самоврядування в Україні свої проєкти рішень, що не стосуються суто військових питань, оприлюднюють згідно норм законодавства.