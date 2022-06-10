У Лубнах у Сулі виявили тіло 47-річного потопельника, який зник 2 місяця тому

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 267

У місті Лубни 10 червня близько 7-ої ранку місцевий житель виявив у річці Сула тіло невідомого чоловіка та повідомив про це поліцію. Слідчо-оперативною групою Лубенського райвідділу поліції, яка прибула на місце події, особу померлого було встановлено. Ним виявився місцевий мешканець, 1975 року народження, який майже два місяця розшукувався, як безвісно зниклий.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

- Отримавши інформацію про виявлення у водоймі чоловіка без ознак життя, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Також ми залучили водолазів Лубенської комунальної рятувально-водолазної станції, які допомогли дістати померлого з води. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження та проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин та причин смерті особи, - розповів начальник Лубенського райвідділу поліції Петро Скічко.