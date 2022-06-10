Лайно путіна під час закордонних поїздок у спеціальній валізі вивозять до росії

Президента росії володимира путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до рф.
Це роблять задля того, щоб ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень очільника кремля та дізнатися про стан його здоров’я.
Такі дані у спільній статті навели журналіст французького журналу Paris Match Режис Жанте і розслідувач російського «Проекта» Михайло Рубін.
Так, авторам матеріалу вдалося ще 2019 року отримали докази роботи «спеціального» працівника ФСО росії від дотичних джерел. Це сталося тоді, коли путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.
Також у травні 2017 року цей самий охоронець супроводжував російського диктатора до вбиралень під час візиту до Франції.
Журналісти уточнили, що цей «спецпрацівник» збирає сечу й фекалії путіна до спеціальних пакетів, які потім у спеціальній валізі транспортують до росії.
За матеріалами ТСН
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер