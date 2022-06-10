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Кременчук, Путін проти українського народу

Лайно путіна під час закордонних поїздок у спеціальній валізі вивозять до росії

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 384

 

Володаря кремля за кордоном супроводжує охоронець, який збирає до валізи його випорожнення

Президента росії володимира путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до рф.

Це роблять задля того, щоб ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень очільника кремля та дізнатися про стан його здоров’я. 

Такі дані у спільній статті навели журналіст французького журналу Paris Match Режис Жанте і розслідувач російського «Проекта» Михайло Рубін.

Так, авторам матеріалу вдалося ще 2019 року отримали докази роботи «спеціального» працівника ФСО росії від дотичних джерел. Це сталося тоді, коли путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії. 

Також у травні 2017 року цей самий охоронець супроводжував російського диктатора до вбиралень під час візиту до Франції. 

Журналісти уточнили, що цей «спецпрацівник» збирає сечу й фекалії путіна до спеціальних пакетів, які потім у спеціальній валізі транспортують до росії. 

За матеріалами ТСН

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Автор: Віктор Крук
Теги: Путін путин президент
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