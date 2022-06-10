У Кременчуці водій в'їхав у припарковане авто і втік

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 189

Патрульні Кременчука 10 червня шукали водія, який вчинив ДТП та втік. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Аварія сталася сьогодні на вулиці Гагаріна. За словами заявника, водій авто Ford Fusion в'їхав у його припаркований автомобіль та залишив місце дорожньо-транспортної події.

Через деякий час патрульні знайшли вказану автівку з ймовірним порушником. І водій же свою причетність до автопригоди не заперечував.

Охоронці порядку склали на керманича два адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП;

за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

У поліції наголошують: якщо вийшло так, що ви стали винуватцем автопригоди — в жодному разі не покидайте місце ДТП. Адже цим ви можете тільки зашкодити. Після того, як вас розшукають, кількість складених матеріалів лише зросте. Ви зобов'язані негайно зупинити авто і залишатися на місці події.