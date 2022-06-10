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Кременчук отримає 500 тисяч євро грантових коштів на модернізацію систем опалення

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 82

 

Екологічна фінансова організація НЕФКО повідомила про домовленість з фондом DSIF

Кременчук отримає грантові кошти на проєкт модернізації систем опалення в лівобережній частині міста. Про це інформує мерія Кременчука.

Наразі екологічна фінансова організація НЕФКО повідомила про домовленість з фондом DSIF про виділення Кременчуку грантових коштів у 500 000 євро на ці потреби.

Маємо також надію, що уряди країн, які є співзасновниками НЕФКО, створять спеціальний фонд, який допоможе Кременчуку в підготовці до опалювального сезону, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рашисти розбомбили Кременчуцьку ТЕЦ разом з НПЗ, і тепер питання опалювального сезону у нашому місті цьогоріч – це питання №1.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: НЕФКО опалення грант фінансова допомога
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