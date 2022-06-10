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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині ЗІЛ зіткнувся з Mercedes, а той збив пішохода

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 370

 

Пішохід помер в реанімації

10 червня близько 9.30 в селі Галяве (Чорнухинська тергромада) Лубенського району сталася смертельна аварія за участю двох автівок і пішохода. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.

Вантажівка ЗІЛ під керуванням 50-річного водія зіткнувся із автівкою Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якої їхав 44-річний чоловік. Унаслідок зіткнення Mercedes збив 46-річного пішохода, який знаходився поруч. Травмованого чоловіка доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям. Через деякий час він помер у реанімаційному відділенні.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. На місці події працюють слідчі обласного Главку поліції Полтавщини, які встановлюють обставини та причини аварії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: смертельна ДТП пішохід загинув вантажівка
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