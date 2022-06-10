Співвідношення артилерійських систем на фронті – 1 українська на 10-15 російських – ГУР

Україна на фронті має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian.
За його словами, наразі триває артилерійська війна, і Україна поступається Росії з точки зору артилерії.
За його словами, Європа також постачає снаряди, але оскільки там вони закінчуються, то «кількість поставок стає меншою».
Заступник голови військової розвідки України наголосив на необхідності постачання Заходом Україні реактивних систем великої дальності для знищення російських артилерійських установок здалеку.
Українська військова розвідка вважає, що Росія може продовжувати війну нинішніми темпами, не виробляючи більше зброї і не мобілізуючи населення, ще один рік.
Скібіцький не виключає можливості, що Росія заморозить війну на певний період, щоб переконати Захід скасувати санкції.
2 червня США погодились надати Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю стрільби не З00 км, як просила Україна, а 80 км.
За повідомленнями Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені по цілях на території Росії.
Пізніше Велика Британія також оголосила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер