Співвідношення артилерійських систем на фронті – 1 українська на 10-15 російських – ГУР

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 271

Без термінової допомоги з боку Заходу артилерійським озброєнням ЗСУ буде важко стримувати ворога

Україна на фронті має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, наразі триває артилерійська війна, і Україна поступається Росії з точки зору артилерії.

- Тепер усе залежить від того, що нам дає Захід. В України є одна артилерійська одиниця на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають, - сказав Скібіцький

За його словами, Європа також постачає снаряди, але оскільки там вони закінчуються, то «кількість поставок стає меншою».

Заступник голови військової розвідки України наголосив на необхідності постачання Заходом Україні реактивних систем великої дальності для знищення російських артилерійських установок здалеку.

- Якщо вони (російські війська – ред.) досягнуть успіху на Донбасі, то зможуть використати ці території для наступу на Одесу, Запоріжжя, Дніпро. Їхня мета – вся Україна і не тільки, – сказав Скібіцький.

Українська військова розвідка вважає, що Росія може продовжувати війну нинішніми темпами, не виробляючи більше зброї і не мобілізуючи населення, ще один рік.

Скібіцький не виключає можливості, що Росія заморозить війну на певний період, щоб переконати Захід скасувати санкції.

- Але потім вони почнуть знову – подивіться на останні вісім років, – додав він.

2 червня США погодились надати Україні ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю стрільби не З00 км, як просила Україна, а 80 км.

За повідомленнями Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені по цілях на території Росії.

Пізніше Велика Британія також оголосила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.