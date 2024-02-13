Ремонт комплексу «Славутич», куди у Кременчуці хочуть поселити переселенців, планують завершити влітку 2025 року

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 344

Капітальний ремонт оздоровчого комплексу «Славутич», куди у Кременчуці хочуть поселити внутрішньо переміщених осіб, планують завершити влітку 2025 року.

Як 13 лютого під час засідання виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, приміщення відремонтують за кошти закордонної міжнародної організації.

За словами мера, в оздоровчому комплексі вже частково зробили блок «водопостачання-водовідведення», наразі займаються енергоживленням.

— Зараз працюємо з постачальником тепла, який забезпечує медичні заклади. Щоб він нам зарезервував під час збільшення потужностей потужність для «Славутича», — сказав мер.

Після цього розпочинатимуть проєктування і капітальний ремонт приміщення. Усі роботи у «Славутичі» мають завершитися 1 липня 2025 року, тоді можна буде вселяти людей.

Нагадаємо, оздоровчий комплекс «Славутич», що на вулиці Валентини Федько (колишня вулиця Лізи Чайкіної), раніше належав ПАТ «Укртатнафта». Але 10 червня 2022 року його передали до комунальної власності Кременчука. За домовленістю із ПАТ «Укртатнафта», Кременчуцька міська рада взяла на себе зобов’язання після припинення воєнного стану вкласти кошти у розмірі балансової вартості «Славутича» (а це понад 15 млн грн) у будівництво фізкультурно-спортивного комплексу в районі провулка Грозненський.

23 листопада 2023 року міський голова Віталій Малецький заявив, що кошти на облаштування оздоровчого комплексу «Славутич» під потреби переселенців шукатимуть поза місцевим бюджетом.