Відтепер потяг з Харкова до Ворохти, через Полтавщину курсуватиме щодня

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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою гірських станцій.

Поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься:

Харків о 18.55

Івано-Франківськ 11.28 — 11.48

Яремче 13.10 — 13.12

Татарів-Буковель 13.50 — 13.55.

Прибуття до Ворохти о 14.09.

У зворотному напрямку поїзд № 201/202 відправлятиметься:

Ворохта о 16.29

Татарів-Буковель 16.39 — 16.42

Яремче 17.07 — 17.10

Івано-Франківськ 18.25 — 19.49

Прибуття до Харкова о 12.33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава — Київська.

У перший рейс поїзд відправиться 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс.

Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Потяг №129/130, який раніше сполучав Кременчук з Ворохтою, з 2024 року курсує на Чернівці.

Нагадаємо, що відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.