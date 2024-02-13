Відтепер потяг з Харкова до Ворохти, через Полтавщину курсуватиме щодня

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою гірських станцій.
Поїзд № 201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься:
Прибуття до Ворохти о 14.09.
У зворотному напрямку поїзд № 201/202 відправлятиметься:
Прибуття до Харкова о 12.33 наступного дня.
Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава — Київська.
У перший рейс поїзд відправиться 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс.
Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
Потяг №129/130, який раніше сполучав Кременчук з Ворохтою, з 2024 року курсує на Чернівці.
Нагадаємо, що відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.