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«Укрзалізниця» запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 91

 

Відтепер для повернення квитка не потрібно заповняти паперову заяву

«Укрзалізниця» запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.

Для цього треба:

  • перейти за посиланням;
  • обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;
  • заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
  • дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її тепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Також у компанії нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

  • якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
  • якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
  • якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
  • якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
— Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в грудні «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Укрзалізниця квитки
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