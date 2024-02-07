«Укрзалізниця» запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 91

Відтепер для повернення квитка не потрібно заповняти паперову заяву

«Укрзалізниця» запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.

Для цього треба:

перейти за посиланням;

обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її тепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

Також у компанії нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

— Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в грудні «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців.