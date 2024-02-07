Відтепер для повернення квитка не потрібно заповняти паперову заяву
«Укрзалізниця» запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.
Для цього треба:
- перейти за посиланням;
- обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;
- підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;
- дочекатись результатів розгляду заяви.
Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її тепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.
Також у компанії нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:
- якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;
- якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);
- якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;
- якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.
— Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в грудні «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців.