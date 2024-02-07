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Надзвичайні новини

У Кременчуці на вулиці зарізали чоловіка (доповнено)

Сьогодні, 20:38 Переглядів: 667


Нападнику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Сьогодні, 7 лютого, близько 18.30, у Кременчуці, на вулиці Івана Приходька виявили труп чоловіка.

Як повідомила журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, навколо чоловіка зібрався натовп та працювала слідчо-оперативна група.

Далі у місцевих соцмережах зʼявилася інформація, що чоловік помер внаслідок ножового поранення, яке отримав під час конфлікту.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, це вуличний злочин. Особи нападника та померлого встановлені, обидва були раніше знайомі.

Детальніше інформація, фото та відео будуть згодом.

Додано

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області, 35-річний чоловік помер під час реанімаційних заходів на місці події.

Поліціянти встановили причетну до злочину особу. Ним виявився знайомий вбитого чоловіка – 39-річний мешканець Кременчука.

Як повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, між кременчуківцями відбувся конфлікт.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують йому підозру в умисному вбивстві та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: різанина Кременчук Крюків
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