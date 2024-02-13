28 лютого у Кременчуці на Правобережжі не буде водопостачання

Протягом 28 лютого на Правобережжі Кременчука буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Води не буде через те, що мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті провулка Пилипа Орлика та вулиці Космонавтів.
Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.
Нагадаємо, що торік Кременчук отримав 4 генератори, щоб водоканал міг працювати навіть без електрики.
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