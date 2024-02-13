28 лютого у Кременчуці на Правобережжі не буде водопостачання

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 137

Протягом 28 лютого на Правобережжі Кременчука буде відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Води не буде через те, що мінятимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на перехресті провулка Пилипа Орлика та вулиці Космонавтів.

Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

провулок Пилипа Орлика;

вулиці Пілотів;

вулиці Костянтина Острозького;

провулок Диканський;

вулиця Різдвяна;

вулиця Академіка Герасимовича;

вулиця Космонавтів;

вулиця Пілотів, 41-Б.

— Просимо заздалегідь зробити необхідний запас води. Після завершення робіт і відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: 067-403-97-86, 050-305-45-71.

Нагадаємо, що торік Кременчук отримав 4 генератори, щоб водоканал міг працювати навіть без електрики.