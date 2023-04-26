Кременчук отримав 4 генератори, щоб водоканал міг працювати навіть без електрики

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2

Кременчук отримав 4 генератори від ЮНІСЕФ та уряду Хорватії, які вони допоможуть забезпечувати місто питною водою. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Один з цих генераторів встановлять на водозаборі, три інші – на станціях перекачки каналізаційних стоків. Це дозволить зробити водоканал повністю автономним на тих напрямках, де він має працювати навіть коли відключено електрику.

Нагадаємо, Кременчуцьке тролейбусне управління отримало мобільний генератор, який у разі знеструмлення контактної мережі буде заряджати акумулятори тролейбусів на кінцевих зупинках.