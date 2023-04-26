Кременчуцьке тролейбусне управління отримало мобільний генератор

Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л.Я. Левітана отримало мобільний генератор потужністю 125 кВт для автономної зарядки акумуляторів. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, у разі знеструмлення контактної мережі він буде заряджати акумулятори тролейбусів на кінцевих зупинках. А в разі потреби - доставлятися в будь-яку точку міста. Час повної зарядки становить лише 30 хв.
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