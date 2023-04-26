У Кременчуці відбувся Відкритий зональний півфінал чемпіонату Полтавської області з шахів

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21-23 квітня в Палаці культури "Нафтохімік" відбувся "Відкритий зональний півфінал Чемпіонату Полтавської області з шахів ".

Грали з класичним контролем 35 хвилин + 30 секунд на хід починаючи з 1-го для кожного гравця, у 9 турів за швейцарською системою. 22 учасники, змагались як і діти, так і дорослі.

На відкриті турніру учасників привітав президент федерації шахів Кременчука Василь Хоменко.

За підсумками трьох днів змагань маємо три виконання 2-го розряду: двійнята Риндін Андрій та Альона та Назаров Віталій.

Основні призери:

1 місце Кмс Дацук Тарас 8 з 9

2 місце Швачич Михайло 7,5

3 місце Титянюк Артем 6,5

4 місце Акімочкін Віктор 5,5

5 місце Багрямян Тимур 5,5

Серед дівчат:

1 місце Риндіна Альона 5

2 місце Здоровець Анна 4,5

3 місце Сьоміна Марина 4,5

Серед 2 розрядів:

1 місце Риндін Андрій 5

2 місце Капацина Софія 4,5

3 місце Поливко Максим 4,5

Серед 3 розрядів:

1 місце Назаров Віталій 5

2 місце Богомаз Нікіта 4

3 місце Бондаренко Поліна

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів м. Кременчука, профспілки ПАТ Укртатнафта, СК та Палацу "Нафтохімік".