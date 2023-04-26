Перепоховали загиблого воїна з Кременчуччини Едуарда Єфименка, який загинув при обороні Харківщини

19 квітня у Полтаві відбулося перепоховання полеглого на Харківщині Едуарда Михайловича Єфименка. Духовенством Полтавської єпархії звершено чин відспівування воїна.
Едуард народився 16 червня 1988 року у с. Поділ Семенівської територіальної громади Кременчуцького району. Призваний Кременчуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 27 лютого 2022 р. до військової частини А 0281 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на посаду водій-заряджаючий реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї реактивного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи.
Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов’язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет, виявивши стійкість і мужність, при виконанні бойового завдання загинув 19 квітня 2022 р. поблизу н.п. Дібрівне Ізюмського р-ну Харківської області.
Перепоховали українського захисника на кладовищі у селі Затурине.
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